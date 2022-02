Cameroun : l’accompagnement de la décentralisation au rendez-vous

Depuis l’instauration de la décentralisation, jamais une occasion ne passe pour faciliter l’implémentation de cette dernière. Le Programme national de développement participatif, Pndp au même titre que plusieurs autres structures, est en action pour l’amélioration de la gestion comptable et budgétaire des finances locales.

C’est la raison derrière la tenue d’un séminaire centré sur le renforcement des capacités des exécutifs communaux et du personnel municipal. L’objectif pour le PNDP est de porter assistance aux collectivités territoriales décentralisées. Une assistance qu’il matérialise par la formation continue des personnels des communes.

Joint à cet effort du PNDP, la structure a également mis sur pied un logiciel informatique dénommé ‘Simba’. Cet outil vient porter assistance aux acteurs de la chaîne budgétaire et comptable des Communes. Elle va les aider à mieux préparer leurs états financiers.

Et pour familiariser ces derniers au nouveau logiciel, le PNDP vient d’organiser une série de formation d’initiation à l’intention des exécutifs communaux et receveurs municipaux. L’atelier a bénéficié de l’accompagnement du ministère des Finances, de l’Association internationale des maires francophone et du ministère chargé de la Décentralisation.

Pour davantage accompagner les collectivités territoriales décentralisées sur divers plan, le ministère de la Décentralisation et du développement local apporte un encadrement juridique pour faciliter l’implémentation du processus de décentralisation. Le ministère a à ses côtés, la National School of Local Administration, Nasla. L’Ecole s’appesantit particulièrement sur la formation et le renforcement de capacités des exécutifs locaux avec leur personnel.