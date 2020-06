Cameroun : l’avis de la ministre Pauline Nguene sur l’âge d’enfant justiciable

A la question : « A quel âge un enfant peut-il être justiciable pour répondre de ses actes par devant les juridictions ? » Voici la réponse de la ministre Pauline Irène Nguene « Pour déterminer l’âge auquel un enfant peut être justiciable, et répondre de ses actes devant les juridictions, il faudrait distinguer selon qu’on se trouve dans une procédure pénale ou civile. En matière civile, ce sont les parents ou le cas échéant le tuteur de l’enfant qui sont civilement responsables des actes ou des préjudices causés à un tiers par l’enfant dont ils ont la charge. Au plan pénal, en fonction des tranches d’âge, il y a des dispositions particulières. Le mineur de 10 ans n’est pas pénalement responsable, le mineur qui a entre 10 ans et 14 ans est pénalement responsable mais ne peut faire l’objet que de l’une des mesures spéciales prévues par la loi et le mineur qui est âgé de plus de 14 ans et de moins de 18 ans est pénalement responsable et bénéficie des circonstances atténuantes ».