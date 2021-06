Cameroun : l’avocat d’Ayuk Tabe est libéré

Me Amungwa Tanyi est libéré est accusé de complicité avec les séparatistes. Il était détenu au Secrétariat d’Etat à la défense chargé de la gendarmerie. Il a été libéré ce 9 juin 2021 aux environs de 16h30. Cet avocat au barreau du Cameroun a passé neuf jours de détention au secrétariat d’Etat à la défense chargé de la gendarmerie nationale (Sed). « Le Barreau du Cameroun vient d’obtenir la libération sous garant de Me Amungwa Tanyi Nicodemus. Ont signé en qualité de garants madame le bâtonnier Claire Atangana Bikouna et Me Pierre Robert Fojou, représentant du bâtonnier Centre-Sud-Est et Daniel Ngos, secrétaire général adjoint de l’Ordre », précise un communiqué signé ce 9 juin par les responsables du Barreau. Bien qu’étant libéré, l’avocat peut être sollicité à tout moment pour besoin d’enquêtes dans le cadre de l’affaire ayant conduit à son interpellation. « Nous avons signé l’engagement de le représenter à toute réquisition », explique Me Pierre Robert Fojou, représentant du Barreau pour le Centre-Sud et L’Est.