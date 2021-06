Cameroun : le Bureau stratégique des Nations Unies penche sur le cas de la RCA

Le ministère camerounais de la défense fait savoir qu’une délégation du Bureau Stratégique des Nations Unies pour le Maintien de la Paix a effectué le 9 juin 2021, une visite de travail dans les Centres de Formation pré-déploiement de Motcheboum situé dans la région de l’Est et de Perfectionnement aux techniques de maintien de l’ordre d’Awae, région du Centre. Conduite par son Directeur, le Général Jai Menon, la délégation était constituée de deux autres experts des questions sécuritaires aux côtés desquels se trouvaient le Colonel Michael Ekwaingen, Sous-Chef d’Etudes Générales et relations internationales, représentant personnel du Général de Corps d’Armées, Chef d’Etat-Major des armées, et de plusieurs autres personnalités civiles et militaires camerounaises. Cette séquence de travail visait principalement à échanger avec les services compétents du ministère de la Défense, sur les remarques, les observations formulées et les perspectives à envisager suite à la revue effectuée en mars 2021 dans les positions camerounaises de la Mission des Nations Unies pour la Stabilisation de la Centrafrique (MINUSCA) à savoir Bossangoa et Bouar.