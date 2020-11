Cameroun : le défaut d’acte de naissance compromet l’avenir des enfants dans la région de l’Extrême-Nord

Dans le département du Mayo-Tsanaga, Région de l’Extrême-Nord, au moins 3 mille potentiels candidats au CEP et au concours d’entrée en 6e, ont été exclus des épreuves l’année dernière pour défaut d’acte de naissance. Le phénomène des enfants sans acte de naissance prend de l’ampleur au Cameroun au point où même dans la ville de Yaoundé, capitale administrative, certains parents laissent leurs progénitures sans état civil. Qu’est ce qui peut expliquer cela et comment résoudre le problème ? C’est pour répondre à ces questions que l’Assemblée nationale organise ce lundi au palais des Congrès de Yaoundé, une séance plénière spéciale, placée sous la présidence de Cavaye Yeguie Djibril, président de la chambre basse du parlement. Afin de proposer les solutions législatives et règlementaires, les députés auront à leurs côtés, les acteurs institutionnels, représentants le Bureau national de l’Etat civil, l’Association des communes et villes unies du Cameroun et des ministères de la justice, de la santé, de la Promotion de la femme et de la famille, de l’éducation de base, de la décentralisation et du développement local.