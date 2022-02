Cameroun : le Feicom débloque 65 millions de F pour le développement de l’élevage et la pêche

Le Fonds Spécial d’Equipement et d’Intervention intercommunal (Feicom) a décidé d’accorder un appui financier de 65 millions de FCFA aux communes, à travers « la mise en place et la gestion des infrastructures pour la commercialisation de la viande et du poisson», renseigne le directeur général du Feicom, Philippe Camille Akoa sur son compte Facebook. Il n’est pas plus explicite sur la nature des infrastructures en question, mais il s’agirait vraisemblablement d’espaces commerciaux construits dans plusieurs communes du pays, pour la commercialisation de ces denrées de première nécessité.

L’enveloppe dégagée par le Feicom relève d’une promesse de son directeur général, qui a pris part le mercredi 23 février 2022, à la signature d’une série de conventions entre le ministère de l’élevage, de la pêche, et des industries animales et les partenaires de mise en œuvre des activités du Projet de Développement des Chaînes de Valeurs de l’Elevage et de la Pisciculture (Pdcvepv). Ce projet s’inscrit dans l’implémentation de la politique gouvernementale en matière de sécurité alimentaire.