Cameroun : Le FMI approuve un nouvel accord de prêt triennal de 375 milliards de FCFA

Le nouveau décaissement de l’institution de Bretton Woods a été approuvé le 29 juillet 2021. Et permettra au pays d’amorcer son processus de relance économique post-Covid.

Le conseil d’administration du Fonds monétaire International(FMI) a approuvé, le 29 juillet 2021, un accord de prêt d’un montant de 689,5 millions de dollars, soit 375 milliards de FCFA en faveur du Cameroun. Ce prêt qui s’inscrit dans le cadre de la facilité élargie de crédit du FMI s’étalera sur une période de 3 ans à travers la facilité élargie de crédit (FEC) et le mécanisme élargi de crédit(MEDC). Selon les autorités camerounaises, un premier décaissement d’environ 96 milliards devrait être effectué dans les prochains jours.

« Dans ce contexte, le financement au titre des accords de la FEC et du MEDC soutiendrait les efforts des autorités pour parvenir à une reprise post-pandémie rapide, renforcer la viabilité extérieure et budgétaire à moyen terme et mettre en œuvre leur programme de réformes structurelles vers une croissance soutenue, plus inclusive et diversifiée » a déclaré Mitsuhiro Furusawa, Directeur Général adjoint et Président par intérim du FMI.