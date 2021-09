Cameroun : le gouvernement fait la promesse d’employer des jeunes au barrage de Nachtigal

Issa Tchiroma Bakary et Vincent Leroux, respectivement ministre camerounais de l’Emploi et de la formation professionnelle, et Directeur général de la Nachtigal hydro power company ont signé ce 16 septembre 2021 une convention portant sur l’employabilité et la formation de jeunes compétences camerounaise des localités situées dans le périmètre du vaste projet.

Trois filières sont principalement concernées : les métiers du bois, la mécanique automobile et l’habillement. Ces trois segments du savoir-faire camerounais seront désormais mis à contribution au chantier du barrage de Nachtigal. C’est la résultante d’une convention de partenariat signée entre le Ministère de l’emploi et de la formation professionnelle (Minefop) et la Nachtigal Hydro Power Company (Nhpc), groupe en charge de la construction de l’ouvrage hydroélectrique. La convention paraphée entre Issa Tchiroma Bakary, ministre camerounais de l’Emploi et de la formation professionnelle, et Vincent Leroux, le Directeur général de Nachtigal Hydro Power Company vise à assurer la promotion de l’emploi, et renforcer le dispositif de formation professionnelle en rapport avec le projet Nachtigal.