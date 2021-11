Cameroun : le gouvernement ne voit plus la crypto monnaie d’un mauvais œil

Le ministère des Postes et Télécommunications (Minpostel) et certaines institutions ont organisé du 15 au 16 novembre 2021 à Yaoundé, un séminaire sur les enjeux, opportunités et risques de la crypto-monnaie au Cameroun. Une rencontre qui a enregistré la participation des représentants des administrations, des associations des professionnels du numérique, des experts, des responsables du Minpostel avec à leur tête la Ministre Minette Libom Li Likeng qui a personnellement pris part à l’intégralité des travaux.

« Les participants se sont séparés sur une note satisfaction et ont entre autres recommandé la mise en place d’une réglementation et d’une régulation de cette activité qui, selon le ministre, engage dans une certaine mesure, l’avenir de nos enfants, nos familles et pourquoi pas nos États » a rapporté la cellule de communication du Minpostel.