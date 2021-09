Cameroun: le gouvernement prépare la distribution de 2,5 millions de manuels scolaires

Dans le cadre du Programme d’appui à la réforme de l’éducation au Cameroun (Parec), le ministère de l’Education de base (Minedub), vient de lancer un appel d’offres pour le recrutement en procédure d’urgence de prestataires en vue de la distribution gratuite de 2 444 025 manuels de français, d’anglais et de mathématiques. Cette campagne vise 13 000 écoles publiques des sous-systèmes francophone et anglophone disséminées dans tout le pays.

Après les classes de Section d’initiation à la lecture, de cours préparatoire et de Class 1et 2 l’année dernière, cette distribution comptant pour l’année scolaire 2021-2022 concerne « les cours élémentaires 1 et 2, ainsi que Class 3 et Class 4 », précise Ambroise Owotsogo, coordonnateur général du Parec. Mais elle risque de ne pas être effective avant fin octobre, soit pratiquement deux mois après la rentrée scolaire qui a eu lieu le 6 septembre.

En effet, le Parec laisse aux soumissionnaires jusqu’au 14 octobre pour déposer leurs offres. D’ailleurs dans une interview au quotidien gouvernemental Cameroon tribune, son coordonnateur général a prévenu que les manuels, d’ores et déjà disponibles, ne seront pas distribués dans les écoles le jour de la rentrée. Ce n’est qu’à la fin de la procédure de recrutement du distributeur et après le lancement de l’opération sur l’ensemble du territoire national par le Minedub que la distribution se fera dans les écoles. Il faut aussi compter que, fait observer Ambroise Owotsogo, l’accès est difficile dans certaines localités.