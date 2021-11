Cameroun : le gouvernement propose un budget de 5762,4 milliards en hausse de 5,1%

Selon le projet de loi de finances 2022 préparé par le gouvernement et consulté par EcoMatin, le budget de l’Etat du Cameroun au cours du prochain exercice s’équilibre en ressources et en emplois à 5 762,4 milliards de FCFA. Comparé aux 5 480,4 milliards de 2021, ce budget, qui devrait être présenté ce mois au parlement, a connu une augmentation de 282 milliards soit 5,1%.

Pour atteindre cet objectif, le gouvernement table sur des recettes internes et des dons de 4 019,2 milliards décliné ainsi qu’il suit : 562,0 milliards de recettes pétrolières et gazières, 3 088,7 milliards de recettes douanières, 206,2 milliards de recettes non fiscales,142,3 milliards de dons et 20 milliards de remboursements des avances.

Les prévisions des recettes fiscalo-douanières sont en hausse de 345,6 milliards en 2022. Le gouvernement explique cette augmentation par la reprise de l’activité économique en 2022 avec un taux de croissance du PIB nominal non pétrolier projeté à 6,1%, et la poursuite de l’optimisation de la mobilisation de ces recettes grâce aux mesures administratives et d’élargissement d’assiette fiscale.