Cameroun : le Groupe Bolloré aide l’entrepreneuriat jeune

Bolloré Transport et Logistics Cameroun et l’Association des apprentis des métiers de l’industrie textile, KABA, ont signé une convention de mécénat d’un montant de 6,5 millions de F CFA le mardi 17 novembre 2020. Avec ce soutient, l’Association Kaba compte acquérir du matériel de formation grâce auquel les jeunes du Cameroun, de la RCA, du Congo et de la RDC pourront bénéficier gratuitement des enseignements liés aux métiers de l’industrie textile. Le but est de les transformer en artisans professionnels et les accompagner vers la création de leurs propres entreprises. « A travers les produits réalisés par cette jeune association ambitieuse, j’ai pu découvrir l’étendue de son potentiel et de son talent. Je formule le vœu que ce partenariat puisse lui permettre de se développer davantage. La signature de cette convention de mécénat s’inscrit dans la continuité de la politique (Responsabilité sociale de l’entreprise) du Groupe Bolloré qui soutient les initiatives de solidarité dans les domaines de la santé et de l’éducation. Malgré la conjoncture difficile liée à la pandémie de la Covid-19, nous avons l’ambition de poursuivre notre appui à la jeunesse camerounaise » a déclaré Mohamed Diop, Directeur régional Golfe de Bolloré Transport et Logistics (BTL).