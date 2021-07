Cameroun : le Japon accorde un don de 725 millions à la Crtv pour renouveler ses infrastructures

Un vent de neuf souffle au sein de la Cameroon radio and television (Crtv). En cause l’octroi par le Japon d’un don d’un montant de 145 millions de yen soit environ 725 millions de Fcfa. La signature de l’échange de note relatif à cette dotation a eu lieu le 27 juillet 2021, entre le ministre de l’Economie, de la Planification et de l’Aménagement du Territoire (Minepat), Alamine Ousmane Mey et l’Ambassadeur du Japon au Cameroun, son Excellence Tsutomu Osawa. Ceci pour le financement du « Projet pour l’amélioration de l’équipement de production des programmes TV de la Cameroon Radio and Télévision ».

Cette dotation en faveur du média public camerounais lui permettra de se doter d’une vingtaine d’équipements performants à l’effet d’améliorer la qualité des contenus audiovisuels, de diversifier les programmes et de gagner en temps dans le traitement et le rendu des informations. Chose que confirme son Excellence Tsutomu Osawa : « (…) Le gouvernement du Japon a décidé de financer ce projet pour soutenir la Crtv dans ses efforts pour améliorer ses équipements audiovisuels. Nous souhaitons que le soutien du Japon soit très bénéfique pour l’amélioration du système audiovisuel du Cameroun ».

Pour le Minepat, ce don s’inscrit dans « la perspective de renforcer les infrastructures de la Crtv qui fait déjà un travail impressionnant et très apprécié, pour davantage poursuivre ce travail avec en perspective l’organisation de la Can TotalEnergies 2021. Les ressources financières qui seront mise à disposition vont permettre de renforcer l’action de la Crtv qui est au cœur de la nation mais qui veut aussi être au cœur de la sous-région, du continent et du monde », a-il-confié.