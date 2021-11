Cameroun : le Minee projette de construire 300 mini réseaux d’adduction d’eau potable

Si d’une manière générale l’offre reste inférieure à la demande, il apparaît que le problème est moins prégnant en milieu urbain et péri-urbain, de 213 centres confiés à la Camwater par un contrat qui la lie à l’Etat du Cameroun. Par contre, le milieu rural représente le périmètre non concédé à la Camwater. Il est directement pris en charge par l’Etat et les Communautés Territoriales Décentralisées. Dans ce périmètre, “57 % de ménages ont accès à une source améliorée d’eau potable selon les critères définis par l’Organisation Mondiale de la Santé. C’est dire que 43% des ménages en zones rurales n’ont pas d’autres choix que de s’abreuver aux sources d’eau non améliorées.”

A travers le plan d’urgence triennal, le président de la République a voulu améliorer la desserte de l’eau potable en zone rurale. Le volet y est scindé en deux grandes phases. La première consiste en la construction de 900 forages et 19 systèmes d’adduction d’eau potable sur l’ensemble du territoire pour desservir 210 000 âmes. La phase II qui vise la construction de 3000 forages dans le septentrion a démarré par une première tranche de 588 forages et va couvrir 110 250 âmes supplémentaires. De même, une deuxième tranche prévoit la construction de 469 forages supplémentaires pour la desserte en eau d’une population additionnelle de 58 750 âmes.