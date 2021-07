Cameroun : le Minesup et la Bicec signent un accord d’octroi de crédit aux fonctionnaires

Jacques Fame Ndongo, ministre d’Etat, ministre de l’Enseignement supérieur (Minesup) et Outman Roqdi, directeur général de la Banque internationale du Cameroun pour l’épargne et le crédit (Bicec) ont signé le 16 juillet dernier un protocole d’accord fixant le cadre juridique d’octroi de crédits à des conditions préférentielles aux personnels enseignants et non enseignants du Minesup et des universités d’Etat. La cérémonie avait lieu dans les locaux de ce département ministériel en présence de tout le staff dirigeant de Bicec Cameroun et des responsables des universités camerounaises.