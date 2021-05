Cameroun : le ministère de la Santé et le HCR signent une convention pour la prise en charge des réfugiés

Ladite convention a été signée ce mardi 25 mai 2021 à Yaoundé entre le ministre Manaouda Malachie et Olivier Guillaume Beer, le représentant du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés au Cameroun. La convention signée et le Plan stratégique d’intégration visent la prise en charge, dans les formations sanitaires publiques, des refugiés centrafricains, nigérians installés au Cameroun, ainsi que les déplacés de la crise sécuritaire du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, et de faciliter leur intégration dans le système national de santé.

L’accord signé ce mardi 25 mai 2021, est le résultat de plusieurs années de négociations entre le ministère de la Santé Publique et les agences du système des Nations Unies, le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et ses partenaires, renseigne le journal Le Jour édition de ce mercredi 26 mai 2021.

Concrètement, l´objectif est de renforcer le système de santé d’une manière générale et la réponse à la pandémie du covid-19 dans les zones où se trouvent les réfugiés. D’après le journal, le représentant du Haut-Commissariat des réfugiés au Cameroun a saisi cette occasion pour réitérer sa demande pour l´accès aux vaccins pour les réfugiés. Une «demande approuvée par le MINSANTE qui a marqué son accord», peut-on lire.