Cameroun : le ministre Achille Bassilekin III en visite de travail à Ebolowa

Le ministre des Petites et Moyennes entreprises, de l’Economie sociale et de l’Artisanat, Achille Bassilekin III effectue une visite de travail ce mercredi dans la région du Sud. A cette occasion, ce membre du gouvernement mènera à Ebolawa, les activités de la 5e édition des Caravanes de sensibilisation sur les Centres de gestion agréés (CGA). Les centres de gestion, agréés par le ministère des Finances procurent aux PME et autres abonnés, une assistance technique permanente dans l’accomplissement de leurs obligations fiscales et dans la tenue générale de la comptabilité. Ils sont placés sous la tutelle du ministère des Petites et Moyennes entreprises, de l’économie sociale et de l’artisanat.