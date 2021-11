Cameroun : le ministre de la Santé rassure par rapport aux vaccins contre le Covid

Dans le cadre de la lutte contre le Covid19 et dans le but de convaincre les personnes encore réfractaires de se faire vacciner, le Ministre de la santé publique a déclaré que, jusqu’au 09 novembre 2021, les vaccins anti coronavirus ont fait zéro mort au Cameroun. « Le système de surveillance des manifestations post vaccinales indésirables (MAPI) au Cameroun est considéré comme l’un des plus surs et les plus crédibles en Afrique ».

Avant d’ajouter : « Jusqu’à ce jour, nous avons recensé au total 634 cas de MAPI dont 38 considérés comme sérieux. Le Cameroun n’a pas encore enregistré un cas de décès lié directement à la vaccination. Pas de décès après avoir administré plus de 600 mille doses dans notre pays. La plus part de MAPI qui sont signalés disparaissent d’ailleurs au bout de 24 ou 48 heures » a indiqué le Ministre Manaouda Malachie.