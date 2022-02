Cameroun : le ministre de l’Education de base dénonce la médiocrité de certains enseignants

Le Pr Laurent Serge Etoundi Ngoa a présidé mardi 15 février 2022 une réunion d’évaluation à mi-parcours de l’année scolaire 2021-2022. La rencontre qui s’est tenue à Yaoundé avait pour but entre autre de mieux peaufiner les préparatifs de la session d’examens et concours de l’année 2022. Le ministre a saisi l’occasion pour dénoncer l’attitude du personnel enseignant non productif au sein de la communauté éducative de base.

« Nous avons annoncé des réajustements, c’est normal qu’on les fasse. Si ce qui est fait concerne les examens n’est pas bien fait, on ne va pas garder ces gens. En tout cas les examens ont une mécanique qui marche bien. Il n’y a pas eu de problème vraiment propre aux examens jusque-là. Nous sommes en train de les préparer avec une certaine maîtrise. Ceux qui s’en occupent sont des gens d’expérience qui ont toujours travaillé-là. Maintenant il s’agit des dérives qui ont été faites, qui ont éprouvé certains candidats qui ont écrit au chef de l’Etat, au Premier ministre, et très souvent au ministre.

Rester sans rien faire ne serait pas de bon aloi. Il était bon qu’on puisse analyser tout cela et qu’on puisse prendre des mesures nécessaires que les choses marchent bien. On parle par exemple du redéploiement du personnel. Personne n’est d’accord que son fils aille à l’école et ne voit pas son maître. Donc si nous avons des gens qui ont été recrutés avec l’aide de nos partenaires par décision du chef de l’Etat. Bon il faut que ces gens travaillent. Ils ne doivent pas manger l’argent sans travailler », prévient le ministre de l’Education de base.