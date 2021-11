Cameroun : le ministre des Sports donne des garanties aux députés pour l’organisation de la CAN 2021

Narcisse Mouelle Kombi a eu une séance d’information et d’échange avec les membres de la Commission des lois constitutionnelles, des droits de l’homme et des libertés, de la justice et du règlement, de l’administration, à propos de l’Accord-cadre signé entre le Cameroun et la Caf en octobre dernier.

« À date, au regard de l’état de nos différentes infrastructures, le Cameroun est pratiquement prêt à accueillir la compétition continentale, la 3e plus grande compétition sportive au monde, la Can, dans de bonnes conditions entre le 09 janvier et le 06 février prochain ». Ces assurances son de Narcisse Mouelle Kombi, le ministre des Sports et de l’Education physique (Minsep), face à la Commission des lois constitutionnelles, des droits de l’homme et des libertés, de la justice et du règlement, de l’administration.

Ce jeudi, 18 novembre 2021 en après-midi, le patron des Sports était l’invité des membres de ladite commission pour une séance d’information et d’échanges portant principalement sur l’Accord-cadre signé avec la Confédération africaine de football (Caf) relatif à l’organisation de la Coupe d’Afrique des nations (Can) Total Energies 2021 au Cameroun.