Cameroun : le ministre Paul Atanga Nji en visite de travail à Kribi

Le ministre de l’Administration territoriale est en visite de travail ce mercredi 1er décembre 2021 à Kribi, ville balnéaire de la région du Sud. La communication du MINAT fait savoir que le membre du gouvernement doit présenter à cette occasion la vision du chef de l’État après plusieurs plaintes relatives au désordre urbain, à la hausse du taux de criminalité et à l’occupation illégale des terres gouvernementales. Accompagné du gouverneur de la région du sud Félix Nguele Nguele, le MINAT a eu sa première rencontre avec les autorités administratives et les forces de l’ordre. Il les a appelés à jouer leur rôle pour protéger les terres gouvernementales et à ne pas être complice du phénomène d’accaparement des terres.

Le ministre Atanga Nji a insisté sur le fait que les terrains appartiennent à l’État et comme les autorités administratives font partie de la commission foncière avec d’autres ministères ils devraient protéger l’intérêt général qui est celui de l’État pour construire des grands projets et le pipeline. C’est pourquoi il leur a demandé de faire des visites fréquentes sur le terrain et d’empêcher les gens de construire près de la route et même près de la résidence présidentielle à Kribi. Paul Atanga Nji rencontrera plus tard les maires et les dirigeants traditionnels dans une réunion séparée.