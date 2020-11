Cameroun : le Minjec en tournée dans le septentrion

Après Douala, Buea, et Meyomessala, le ministre de la Jeunesse et de l’éducation civique, poursuit demain, l’opération de remise des appuis du gouvernement pour le financement des projets de jeunes dans le cadre du Plan triennal spécial jeunes. Mounouna Foutsou est annoncé à Maroua, Garoua et Ngaoundéré, pour remettre aux jeunes bénéficiaires, les équipements pour l’installation de leurs entreprises dans les domaines prioritaires du Plan triennal spécial jeunes. Le week-end dernier, pendant son séjour à Douala, ce membre du gouvernement a visité trois jeunes qui ont réussis dans leurs entreprises ainsi que le site de plus 3000 hectares mis à la disposition du Minjec pour l’implémentation d’un village pionnier à Sodiko. A Buea, il est allé visiter les ex-combattants reconvertis et en resocialisation au Centre de désarmement, démobilisation et de réinsertion où il a fait un important don pour accompagner les activités socio-économiques des pensionnaires dudit centre.