Cameroun: le MINJEC reçoit un représentant de l’Oif ce jour

Le ministre de la Jeunesse et d l’Education civique (MINJEC), Mounouna Foutsou reçoit le directeur de l’éducation et de la jeunesse de l’Organisation internationale de la francophonie (OIF), Ma-Umba Mabiala ce 8 février 2019. Il est question pour les deux personnalités de discuter des partenariats entre l’Organisation et le département ministériel en vue de promouvoir la jeunesse. Une collaboration qui se décline sous l’appellation Pact national.