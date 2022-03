Cameroun : le nouvel ambassadeur des USA chez le Minrex

Le nouvel ambassadeur des États-Unis au Cameroun, Christopher J. Lamora, a rencontré le ministre des Relations extérieures, Lejeune Mbella Mbella, pour lui présenter la copie figurée de sa lettre de créance et prendre ses fonctions au Cameroun.

« Je suis si heureux de revenir dans ce beau pays, l’Afrique en miniature, où ma carrière diplomatique a démarré il y a près de 30 ans au Consulat des États-Unis à Douala. Les États-Unis sont un ami et un partenaire fiable et dévoué du Cameroun, ils contribuent activement au développement, à la sécurité et à la prospérité du pays, depuis des décennies. Notre coopération couvre plusieurs domaines, notamment la sécurité sanitaire, le commerce et la croissance des affaires, la protection de l’environnement, l’aide humanitaire, la collaboration universitaire et la lutte contre la piraterie, la traite des êtres humains et le terrorisme. Le Cameroun est confronté à plusieurs défis importants. Nous avons de nombreux domaines d’intérêt mutuels et même si nous ne sommes pas toujours d’accord sur toutes les questions, les États-Unis sont et demeurent un ami du Cameroun et de son peuple. » a déclaré Christopher Lamora.