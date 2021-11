Cameroun : le pétrolier Gulfcam nomme ses premiers dirigeants sociaux

Gulfin S & T Co S.A a franchi un nouveau cap dans son processus de création. Les actionnaires de la nouvelle entreprise spécialisée dans la distribution des produits pétroliers, transport maritime de conteneurs et de produits pétroliers, le transit et la consignation, se sont réunis à Douala dans le cadre d’une Assemblée générale mixte.

L’ordre du jour portait sur la modification des statuts, le changement de l’administration et de la direction de l’entreprise, et l’augmentation du capital social. Après plusieurs heures de travaux, les actionnaires ont convenu du changement de la forme juridique de la société. Gulfin S & T Co S.A passe par conséquent de « Société anonyme » à «Société par actions simplifiées». La dénomination de l’entité a également été révisée.

Au lieu de Gulfin S & T Co S.A, le consensus des actionnaires a été porté sur la dénomination «Gulfcam SAS». Par ailleurs, le mode d’administration et de direction de l’entreprise est désormais constitué sous la forme d’un Conseil de surveillance et d’un Directoire. Autre résolution au terme de l’Assemblée générale mixte, les pouvoirs ont été données au Directoire pour conduire l’opération d’augmentation du capital social de 2 milliards de FCFA. En marge de l’Assemblée générale mixte, il s’est tenue la 1ère session du Conseil de surveillance de Gulfcam SAS.

Dont l’ordre du jour portait sur l’élection du Président du Conseil de surveillance et la nomination du Président de l’entreprise, des membres du Directoire, la nomination d’un Directeur général et d’un Directeur général adjoint. Les structures de gouvernance, d’administration et de direction de Gulfcam SAS ont été réparties au terme de ce Conseil de Surveillance.