Cameroun : le prix du cacao maintenu à 1640 FCFA le kg

C’est la principale information sortie du protocole d’accord conjointement signé par la Confédération des Chocolatiers de France et le Conseil interprofessionnel du cacao et du café (Cicc). C’était le 28 mai 2021 à l’immeuble rose à Yaoundé, au cours d’une audience accordée à cette délégation par le chef du département ministériel en charge des questions commerciales.

«Nous sommes disposés, le prix minimum garanti est de 1640 FCFA aux producteurs des Centres d’excellence pour la nouvelle campagne selon le protocole d’accord signé » a déclaré le ministre Luc Magloire Mbarga Atangana du Commerce. La délégation de la Confédération des Chocolatiers de France et le Club ‘Chocolatiers engagés’ séjourne au Cameroun depuis le 25 mai.Partenaires stratégiques du Conseil interprofessionnel du cacao et du café dans la mise en œuvre du programme ‘Cacao d’Excellence’ initié par le CICC, cette mission de la délégation de 14 artisans et industriels partenaires et futurs partenaires du Club Chocolatiers engagés au Cameroun a plusieurs centres d’intérêts.