Cameroun : le secteur de douane de l’Extrême-nord a collecté près de 5,5 milliards de F en 2021

En 2021, le secteur des douanes de l’Extrême-nord a collecté 5,5 milliards de FCFA sur des prévisions annuelles de recettes de 5,326 milliards de FCFA. Cette performance exprime un taux de réalisation de 102,18/% et est en nette progression positive de 37,41% par rapport à l’exercice 2020. L’information a filtré des travaux de la réunion de coordination des services des douanes de cette région tenue à Maroua le 4 février 2022.

Le chef de secteur des douanes de l’Extrême-nord, Parfait Eba’a Efandene, justifie ces performances par « l’appropriation des fonctionnalités de l’application CAMCIS, la densification de la lutte contre le commerce illicite à travers l’opération « Halte au commerce illicite (Halcomi) » et le sens de la discipline et de la responsabilité des responsables et agents des douanes du secteur des douanes de la région ».

La rencontre du vendredi 4 février 2022 a été également le prétexte pour le chef de secteur des Douanes de l’Extrême-nord et tous les responsables des unités douanières de la Région et leurs receveurs de se projeter pour 2022. L’on apprend alors que les douanes de cette région septentrionale vont se pencher, entre autres, sur « le paiement électronique des droits et taxes des douanes et de dédouanement des voitures suivant le respect des modalités du programme contrôle et identification des véhicules importés au Cameroun (Civic) ».