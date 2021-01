Cameroun : le sous-préfet de Meri exige des contributions financières

Le sous-préfet de Meri exige des contributions financières aux autorités pour les activités de la 55ème fête de la jeunesse. Yaya ALI, sous-préfet de Meri dans le département du Diamaré à l’Extrême Nord, demande aux élus et autorités traditionnelles de son unité de commandement de mettre la main à la poche à l’occasion d’une réunion qu’il présidera mercredi prochain. L’autorité administrative a d’ailleurs fixé lui-même les montants selon la qualité des participants. On lit ainsi dans un message porté que le Maire contribuera 500.000 mille Francs, 100.000 FCFA pour le député, 50.000 pour les conseillers régionaux, 20 mille pour les élites intérieures et extérieures, 10.000 par chef de 2è degré et par délégué et chef de service et enfin 5 mille par chef de 3è degré. La décision soulève la controverse sur les réseaux sociaux.