Cameroun : les agents de la mairie de Bafoussam lancent la traque contre les commerçants inciviques

La ville de Bafoussam dans la région de l’Ouest a été le théâtre le mercredi 9 juin 2021, de scènes d’affrontements entre des commerçants et les agents de la Communauté urbaine de Bafoussam (CUB). Selon le journal Le Jour, les «gros bras» de la CUB ont débarqué en fin de matinée au lieu-dit «Total d’en bas» à bord d’un véhicule pick-up, et ont procédé à la saisie des marchandises des commerçants installés sur la chaussée.

Et un des commerçants interrogé par ce quotidien est tombé dans le traquenard des agents de la CUB. «Je ne savais pas qu’il est interdit de vendre ici. Je ne vais plus jamais m’installer sur la chaussée. Je suis nouvelle. Comprenez-moi. Remettez-moi mes mangues», plaidait alors l’un d’eux, dépossédé de sa marchandise, et qui n’a pu la récupérer en raison de la fermeté de ces agents.

«Ces commerçants nous prennent comme des simples blagueurs. Nous allons user de tous les moyens de répression réglementaire pour faire régner l’ordre dans les marchés, les quartiers et surtout sur les principaux axes routiers du périmètre urbain. Notre mission est de donner à la ville de Bafoussam le visage d’une belle cité», a confié l’un des agents dans les colonnes de Le Jour. La lutte contre le désordre urbain dans la ville de Bafoussam est l’un des combats que mène le maire de la ville, Roger Tafam, avec l’objectif de démanteler les dernières poches de résistance qui subsistent dans sa cité.