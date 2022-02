Cameroun : les certificats d’abandon des droits coutumiers désormais interdits

Cela a tout l’air de la fin d’une récréation. Depuis le 2 février 2022, selon l’une des deux lettres circulaires du Mindcaf, Henri Eyebe Ayissi, les certificats d’abandon de droits coutumiers ne seront plus acceptés par ses services. Au Mindcaf, l’on explique que « c’est en application de deux programmes gouvernementaux implémentés par le ministère : d’abord, celui qui vise la protection et la valorisation des domaines publics et privés de l’Etat et ensuite, l’autre dit d’optimisation de la gestion des Affaires foncières ».

La décision ministérielle vient renforcer la lutte contre les ventes illégales des terres du domaine national et les occupations de fait et anarchiques des terrains relevant du domaine privé de l’Etat. Pour motiver sa décision, Henri Eyebe Ayissi s’est appuyé sur l’ordonnance n°74/1 du 6 juillet 1974 fixant le régime foncier au Cameroun et sur le décret n°76-165 du 27 avril 1976 fixant les conditions d’obtention du titre foncier, modifié et complété par le décret N° 2005/481 du 16 décembre 2005. L’un des effets de cette décision est le retour des notaires au centre du jeu immobilier.