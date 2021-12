Cameroun : les détails sur le remboursement d’une dette de 182 milliards de l’Etat due à Eneo

A l’approche de la Coupe d’Afrique des Nations qu’abrite le Cameroun dès janvier 2022, le gouvernement veut assainir la situation financière du secteur de l’électricité. Le vendredi 17 décembre dernier, le pays a bouclé avec succès une série de 3 opérations sur le marché des titres publics de la Beac. Dans le détail, le pays a émis deux BTA de 26 et 13 semaines pour respectivement 40 et 10 milliards et un OTA de deux ans de maturité pour lever 20 milliards, soit un montant global sollicité de 70 milliards de FCFA. A la clôture de ces émissions, structurés par Financia Capital, le pays a obtenu une sursouscription de 80 milliards de F CFA a appris EcoMatin de bonnes sources.

Ces fonds devraient avoir été transférés à Eneo le même jour pour le règlement d’une partie des arriérés de l’Etat dues au concessionnaire et du concessionnaire envers son principal fournisseur d’électricité Globelec à travers ses filiales Kribi Power Development Corporation(Kpdc) et Dibamba Power Development corporation(DPDC). C’est pour le moins ce que prévoit le protocole d’accord signé le 15 décembre entre L’Etat du Cameroun, Eneo, Globelec, Afriland First Bank et Financia Capital. Au terme de la transaction, l’Etat du Cameroun devrait injecter 182 milliards de FCFA dans le secteur de l’électricité sous plusieurs formes.