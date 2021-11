Cameroun : les élus du peuple s’interrogent au sujet de l’Accord cadre de la CAN 2021

La polémique autour de la validité de de l’Accord cadre de la CAN 2021 signé par la CAF, la Fecafoot et le gouvernement, ne laisse pas indifférent les députés. La Commission des Lois constitutionnelles, des droits de l’homme et des libertés, de la justice, de la législation et du règlement, de l’administration reçoit le jeudi 18 novembre 2021 le Ministre des sports et de l’éducation physique. « Ce sera dans le cadre d’une séance d’information et d’échanges sur l’Accord-cadre signé avec la Confédération africaine de football portant sur l’organisation de la Coupe d’Afrique des nations Total Energies 2021 au Cameroun » a expliqué le Secrétaire général de l’Assemblée nationale Gaston Komba.