Cameroun : Les experts évaluent les résultats du « Projet manioc 21 »

Les experts et producteurs de manioc se sont réunis, le 11 juin 2020 à Yaoundé, dans le cadre de l’atelier «capitalisation/gestion des connaissances et enseignements tirés: clôture du Projet manioc 21».. Cette culture vivrière est très cultivée en Afrique Centrale, et particulière au Cameroun. D’une part, elle est importante sur le plan alimentaire et d’autre part, elle a de nombreux produits dérivés.

Parlant de ses produits dérivés, le quotidien national bilingue Cameroon Tribune en kiosque ce 12 juin 2020 rapporte que: «ses racines comestibles peuvent être appréciées sous forme de manioc cuit à la vapeur, de bâton de manioc, dechikwang, de tapioca, de farine, d’atchiéké et de fufu. L’on compte aussi les légumes, la production de liqueurs et de chips entre autres. Et ce n’est pas tout. Un autre produit dérivé du manioc, notamment l’amidon, offre des utilisations diverses».