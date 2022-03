Cameroun : les exportations de café ont chuté de 85,8% en 10 ans

Jadis grand pays producteur de café, le Cameroun n’est plus que l’ombre de lui-même. Le pays enregistre au fil des années une baisse de ses quantités productives, et par conséquent, ne vend pas assez sur le marché international. Selon de récentes données statistiques rendues publiques par l’Office National du Cacao et du Café (Oncc), sur le volume des exportations et la production commercialisée du café camerounais, Arabica et Robusta, il apparait qu’au cours des dix dernières années, notamment entre 2011 et 2020, les exportations du Cameroun ont considérablement chuté, de 66% pour le café Arabica, et de 19,8% pour le café Robusta.

Sur cette période notamment, ces exportations sont passées de 2390 tonnes à 812 tonnes pour l’Arabica, et de 30 400 tonnes à 6028 tonnes pour le Robusta. Les ressources générées par lesdites exportations ont aussi baissé, passant de 5,646 milliards à 1,021 milliards de FCFA pour l’Arabica, tandis que les ventes du Robusta sont 29,749 milliards de FCFA à 17,438 milliards de FCFA.