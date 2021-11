Cameroun : les procureurs se battent pour de l´argent à Douala

Un malaise fragilise depuis quelque temps les relations entre le Procureur Général près la Cour d’Appel du Littoral et celui de la République près le Tribunal de Première Instance de Douala-Bonanjo, Le premier soupçonnerait le second de s’en mettre plein les poche sur la gestion de procédures des déférés sans lui rendre compte.

Dire aujourd’hui que le corps de la justice est l’un des plus corrompus dans le landernau camerounais relève d’une vérité de Lapalisse. Pourtant, La justice se trouve au cœur de la lutte menée en tout temps par les pouvoirs publics contre la corruption. Non seulement parce qu’elle est dans son rôle de connaître cette infraction et d’en dire le droit, mais aussi parce que malgré les efforts consentis jusqu’ici, le fléau à l’image de la mafia, a pris le système judiciaire camerounais en otage.

Les magistrats sont de plus en plus accusés de torpiller les procédures judiciaires pour des prébendes, d’abus de pouvoir et d’autorité, de rackets de trafics d’influence et autres. Et pour ne pas arranger les choses, les rapports des Procureurs généraux et leurs homologues ne sont pas toujours cordiaux, empoisonnant de ce fait toute la chaîne du pouvoir judiciaire.