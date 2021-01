Cameroun : les réactions officielles après le drame du 27 janvier à la Falaise de Dschang

Le ministre des Transports confirme le bilan de 53 morts, 29 blessés et annonce qu’une enquête est ouverte et devrait permettre d’établir les responsabilités des uns et des autres et de « prendre les mesures appropriées ». Il évoque la problématique des voyages de nuit qu’il dit « prisés par certaines agences de voyage » et qui nécessitent un « encadrement » d’après lui. Paul Biya lui, dit avoir appris avec « tristesse » le drame et demande au gouverneur de la région de l’Ouest à qui il a adressé une correspondance, de prendre « avec diligence et en synergie avec les autres autorités compétentes toutes les mesures appropriées pour secourir et assister les familles des victimes et des blessés. Le président de la République instruit le gouverneur de « rassurer les populations sur la détermination du gouvernement à assurer une parfaite coordination de la gestion de ce drame » avant de transmettre ses « sincères condoléances » aux familles endeuillées.