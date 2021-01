Cameroun : Les sacs à dos restent proscrits dans les lieux publics dans le Littoral

Un rappel à un jour de l’ouverture du championnat d’Afrique des nations, les sacs à dos restent proscrits dans les lieux publics comme les bars, restaurants, super marchés et stades dans la région du littoral. C’est une mesure déjà prise l’année dernière mais qui semble banalisée. Le gouverneur rappelle que cette disposition « reste d’actualité et se doit scrupuleusement d’être respectée ». Cette mesure vise d’après le communiqué de presse de Samuel Dieudonné Ivaha Diboua I à « assurer la sécurité des personnes et des biens dans les lieux à forte concentration humaine ». Le gouverneur appelle les populations » à la plus grande vigilance et à signaler auprès des autorités administratives et des forces de maintien de l’ordre, la présence de tout paquet suspect ou abandonné ».