Cameroun : les sept ministres en mission à l’Extrême Nord sont de retour sur Yaoundé

Les sept membres du gouvernement envoyés à Maroua par le chef de l’Etat Paul Biya pour remettre des dons aux sinistrés des pluies torrentielles tombées dans la région de l’Extrême Nord et évaluer les dégâts ont regagné Yaoundé, ce lundi 7 septembre 2020, par un vol spécial d’Ethiopian Airline. Pour cette mission de cinq jours, la délégation interministérielle, conduite par le ministre de l’Administration territoriale, Paul Atanga Nji, comprenait aussi la ministre de l’Habitat et du Développement urbain, Célestine Ketcha Courtes, le ministre des Travaux publics, Emmanuel Nganou Djoumessi, le ministre de l’Economie, de la Planification et de l’Aménagement du territoire, Alamine Ousmane Mey, du ministre de l’agriculture et du développement rural, Gabriel Mbairobe et du ministre de la décentralisation et du développement local, Georges Elanga Obam.