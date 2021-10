Cameroun : les sociétés brassicoles menacent d’augmenter les prix

L’inflation des coûts dans les secteurs productifs de l’économie camerounaise suscite des inquiétudes au sein des entreprises nationales. Entre août 2020 et août 2021, on note une hausse exceptionnelle des prix de 30 à 200% suivant les secteurs, d’après une étude réalisée par le Groupement inter patronal du Cameroun (Gicam), rendue publique ce 1er octobre 2021. Dans la même période, les coûts de transport ont connu une hausse de 400%. Les raisons sont diverses d’après le groupement patronal : les plans de relance historiques dans les principales économies (2018 milliards de FCFA en Europe, 1900 milliards de dollars aux Etats Unis), une reprise économique vigoureuse en Chine, en Europe et aux Etats Unis, une forte hausse de la demande, les mesures sanitaires, les politiques de restriction des exportations ou la réduction de production mondiale (-40% sur certaines matières premières). Cette situation conjoncturelle a provoqué une hausse de 58,5% du pétrole, du minéral de fer (+97,3%), le clinker a augmenté de 87,7%, de l’aluminium (+49%), de huile de palme (+65,4%), de l’engrais (+72,1%) ou le fret maritime (+417%).

Parmi les secteurs qui subissent de plein fouet la flambée des prix des matières premières, figurent les produits brassicoles. Une véritable préoccupation pour la Capa (Cameroon Alcohol Producers Association), un regroupement local de cinq entreprises et producteurs de vins et spiritueux. Regroupement constitué de la Société anonyme des brasseries du Cameroun (Sabc), Diageo Guinness, l’Union camerounaise des brasseries (Ucb), Sofavinc et Fermencam. Les matières premières entrant dans la fabrication des produits brassicoles n’ont pas échappé à une inflation entre octobre 2020 et octobre 2021: malt (20%), maïs (40%), sucre (25%), résine (22%), préformes (25%), étiquettes (30%), capsules plastiques (15%), et les bouchons couronnés (50%). Au Gicam, on pense d’ailleurs que «la tension haussière va persister sans nul doute jusqu’en 2022, sous l’effet de la poursuite de la reprise post-covid 19 de l’activité économique dans certaines régions du monde».