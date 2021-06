Cameroun : l’Etat offre un siège au Collectif des anciens Lions indomptables

Le ministre des Domaine du cadastre et des affaires foncières Henri Eyebe Ayissi a répondu favorablement à la demande du Collectif des anciens lions indomptables du Football (CALIF). La cérémonie de remise des clefs de la nouvelle demeure du CALIF s’est greffée à l’audience élargie accordée, hier, 02 juin, à SE. Albert Roger Milla, chef de mission de ce collectif et sa délégation parmi lesquelles Bertin Ebwele président dudit collectif.

Comme la promesse tenue du président Paul Biya après le brillant parcourt pendant le Mondial Italie 1990, bien que réaliser 30 ans plus tard, c’est le tour du siège d’anciens lions indomptables toutes générations confondues qui sort des tiroirs. « Le Mindcaf a le plaisir de recevoir ce jour, une délégation du collectif des anciens lions indomptables du Cameroun sous la conduite du chef de délégation, l’ambassadeur itinérant son excellence Albert Roger Milla et le président de ce CALIF.

Le ministre a choisi de répondre à une demande de ce CALIF dans une audience élargie. Demande visant à obtenir un logement, un local dans le cadre de leurs activités en particulier dans la perspective des préparatifs de la CAN Total Cameroun 2021. L’urgence et l’importance de ce genre d’évènement ont conduit le ministre à décider dans le cadre de cette audience élargie de leur répondre positivement. », déclare Henri Eyebe Ayissi, Mindcaf. Cette fois, c’est onze années après la création légale du CALIF que le collectif trouve un local. Le Mindcaf a donc pu trouver un logement à Olembé, quartier situé à la sortie Ouest de Yaoundé, qui va servir de siège au CALIF.