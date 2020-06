Cameroun: l’État revoir à la baisse ses dépenses à hauteur 60 milliards de FCFA

A cause de la pandémie du Coronavirus, le président de la République du Cameroun a signé une ordonnance qui modifie et complète la loi des finances de l’exercice en cours. Cette décision va réduire certaines dépenses inopportunes. Les fonds ainsi économisés seront réaffectés où le besoin s’impose. Les dépenses liées à l’achat des biens et services et celles qui concernent les différentes subventions et les transferts sont compressées avec l’ordonnance présidentielle. En clair, le train de vie de l’État se voit réduit de façon considérable. En attendant la ratification par le parlement de l’ordonnance du chef de l’État, l’on sait déjà que le train de vie de l’Etat va diminuer de plus de 60 milliards de F cfa.