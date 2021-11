Cameroun : l’exposé du MINDEF à l’Assemblée nationale sur le Génie militaire

Dans le cadre de la troisième session ordinaire de l’année législative 2021, la Commission de la défense nationale et de la sécurité reçoit ce lundi 22 novembre 2021 au Palais de Congrès de Yaoundé, le ministre de la défense Joseph Beti Assomo. « Ce sera dans le cadre d’une séance d’information et d’échanges portant sur les questions liées au statut et à la contribution du Génie militaire aux objectifs de développement » explique Gaston Komba, Secrétaire général de l’Assemblée nationale.

La journée de l’Action parlementaire pour la paix et une séance d’information et d’échanges à la commission des Affaires économiques sont également au menu à la chambre basse. Parlant de la journée internationale de la paix, elle est placée par la branche camerounaise de l’Association internationale des parlementaires pour la paix sous le thème « la contribution du sport et de la culture dans la préservation d’une paix durable en période de crise et de pandémie (Covid-19) ».