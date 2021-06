Cameroun : L’honorable Cabral Libii appelle à la libération des militants du MRC embastillés

Dans une une publication sur compte twitter officiel, Cabral Libii, demande la libération du trésorier du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, Alain Fogue Tedom, du porte-parole et conseiller de Maurice Kamto, Olivier Bibou Nissack et plus de 150 autres militants emprisonnés à travers le pays.

Pour l’élu du Nyong Ekelle arrivé officiellement 3e à la dernière élection présidentielle d’octobre 2018, il temps de tourner la page de la crise post-électoral. L’opposition camerounaise MRC, CPP, PAP, La société civile Stand Up For Cameroon, AGIR-ACT, NDH, REDDHAC, À NOUS LE CAMEROUN, CHRDA étaient descendus dans la rue le 22 décembre 2020 dernier pour demander le départ du régime en place si leurs conditions ne sont pas satisfaites.

Ils ont été violemment réprimés, certains ont été arrêtés et son leader Maurice Kamto a été placé en résidence surveillée. Leurs deux conditions principales, à savoir: La fin de la guerre dans les régions du Nord-Ouest et Sud-Ouest, et la révision consensuelle du processus électorale avant l’organisation de toute élection n’ont toujours pas été satisfaite par le gouvernement qui juge leur projet insurrectionnel.