Cameroun : l’hôpital de Mokolo manque de médecins spécialistes

Un petit tour et puis s’en va : Le Directeur de l’hôpital régional annexe de Mokolo, Dr Amadou Louac, a fait savoir au ministre de la Santé publique en visite de travail dans la région de l’Extrême-Nord, que sa formation hospitalière est en manque de médecins spécialistes. «Certains ont pris service et sont répartis aussitôt. Il s’agit du gynécologue, de l’interniste, et du radiologue. Il est également noté, le déficit en infirmiers diplômés d’Etat, en sages-femmes, et aides-soignantes. Au plan infrastructurel, les besoins se font sentir en bâtiments et en équipements. Pour y remédier, le Minsanté a instruit dans un délai d’une semaine de lui faire tenir des propositions en vue d’apporter des solutions durables aux problèmes soulevés » a rapporté la cellule de communication du ministère de la santé. Cependant, au sujet des équipements et le plateau technique, le Chef de district et le Directeur ont fait que l’hôpital bénéficie depuis peu d’une nouvelle ambulance médicalisée, d’une centrale d’énergie thermique/solaire (pour pallier les coupures récurrentes d’énergie électrique), des extracteurs d’oxygène et des respirateurs.