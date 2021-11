Cameroun : l’Hôpital régional de Bafoussam n’a pas de scanner fonctionnel

« Le samedi 30 novembre 2019, j’ai été victime d’un accident de circulation sur la route Galim Mbouda. Transporté dans un état inconscient à l’hôpital de district de Mbouda, le premier diagnostic fait par le personnel de santé de ce centre hospitalier présentait de nombreuses fractures crâniennes. Ne disposant pas des moyens appropriés pour ma prise en charge optimale, il avait jugé mieux de me transférer à l’hôpital régional de Bafoussam.

Avec un traumatisme crânien, il fallait arrêter le saignement de l’oreille gauche et des narines. Avant d’engager tout traitement, il avait été exigé le scanner de toute urgence. Une fois la somme de 50.000F payée en caisse contre reçu, ma famille avait été déçue après avoir été informée de ce que le scanner était en panne depuis plusieurs jours le lendemain, dimanche 01 décembre de la même année par un membre de ce service.

Face à cette contrainte et au regard de mon état qui se dégradait au fur et à mesure, ma famille a décidé de se référer dans un autre centre privé spécialisé dans l’imagerie médicale pour cet examen déterminant pour la suite de ma prise en charge. Après cette étape et face à de nombreuses comportements de négligences observés au sein du personnel en service dans la nuit du samedi à dimanche aux urgences de l’hôpital régional de Bafoussam, elle a décidé de me conduire à l’hôpital protestant de Mbouo-Bandjoun pour la suite des soins », a-t-témoigné.