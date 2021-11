Cameroun : l’industrie des métaux tirent à la hausse les prix du secteur secondaire

L’Institut national de la statistique (INS), vient de rendre public la note sur l’Indice des prix à la production industrielle (Ippi), pour le compte du second trimestre 2021. De façon générale, une hausse de 3,8% a été enregistrée sur l’activité industrielle, par rapport à la même période en 2020. Cette hausse est «portée par les industries de fabrication de machines et équipements (7,5 %), les industries de la métallurgie et de fabrication d’ouvrages en métaux (11,3 %) et les industries de construction de véhicules automobile (6,2%)», renseigne le document.

Durant le deuxième trimestre donc, l’industrie des métaux est le secteur dont les prix ont connu une grande envolée par rapport à la même période en 2020 (11,3%). « Cette hausse des prix à l a production se fait ressentir au niveau du consommateur final avec les prix de vente des matériaux de construction, à l’instar du fer à béton qui enregistre une hausse historique de prix », indique l’INS. Chose qui vient confirmer la situation déjà la hausse du matériel de construction vécu sur le terrain par le consommateur depuis le début de l’année.

Cette hausse des cours de l’industrie des métaux pourrait s’expliquer par la survenue de la pandémie à Coronavirus. La crise sanitaire mondiale et ses restrictions ont favorisé un renchérissement des prix des matières premières, et a orchestré des surcoûts du fret. Les opérateurs s’y sont conformés, et la plupart ont délibérément imputé ces surcoûts sur les prix de vente, entraînant par ricochet une inflation, tant sur les matériaux de construction que sur les produits alimentaires.

Le fer à béton par exemple a vu ses prix grimper. Le fer de 8 qui coûtait encore 1 600 FCfa jusqu’en septembre dernier, coûte désormais 1800F ; le fer de 6, est vendu désormais à 3 500 Fcfa, contre 3 200 Fcfa il y a quelques jours, et 2 200 Fcfa en novembre 2019.