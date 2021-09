Cameroun : l’inflation sur le ciment persiste malgré les belles promesses

Les sixième et septième industries de production du ciment sont annoncées, respectivement à Kribi et à Douala. Cette floraison d’opérateurs devrait favoriser la compétitivité du marché, même s’il faut relever que les prix du ciment n’ont pas rechuté en dépit des rappels à l’ordre du gouvernement.

Le secteur de la cimenterie va s’enrichir d’un nouvel opérateur dans la zone portuaire de Douala. Il s’agit d’une unité industrielle de l’entreprise chinoise Yousheng Cement Co Ltd. La nouvelle apparait dans le contenu d’un communiqué du ministre délégué auprès du ministre de l’Environnement, de la Protection de la nature et du Développement durable, Nana Aboubakar Djalloh, lequel renseigne sur la tenue, du 30 août au 4 septembre 2021 à l’École publique d’application de Joss II, des audiences publiques portant sur l’étude d’impact environnemental du projet.

Pour l’heure, on ignore le coût global de cet investissement, encore moins les capacités productives de cette entreprise. On sait tout de même qu’avec l’arrivée de Yousheng Cement Co Ltd, le secteur comptera désormais sept opérateurs, et fera désormais du Cameroun un hub des cimenteries dans la Sous-région Afrique centrale à en croire nos confrères du site Investir au Cameroun. « La réalisation de ce projet permettra de doter le Cameroun de sa 7e cimenterie, et de faire du pays un véritable hub du ciment dans la sous-région Afrique centrale. En effet, de bonnes sources, les travaux de la 6e cimenterie du Cameroun vont démarrer incessamment dans la zone industrialo-portuaire de Kribi, dans la région du Sud », précisent-ils.