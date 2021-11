Cameroun : l’IRIC abrite un débat sur l’impact de la ZLECAf sur l’intégration régionale africaine

Les Professeurs Luc Sindjoun, Jean Emmanuel Pondi, Mamoudou Gazibo, Adolphe Minkoa She, Thomas Meszaros et bien d’autres personnalités participent à partir de ce lundi 22 novembre 2021 à un colloque international de deux jours organisé au Campus de l’Institut des relations internationales du Cameroun à Yaoundé. Ce colloque se propose de débattre de la contribution de la ZLECAf (La Zone de libre-échange continentale africaine) au processus de structuration, de (re)dynamisation, d’accélération et de développement de l’intégration régionale africaine.

Il a pour objectif de partager les points de vue des universitaires et des praticiens, afin de mieux analyser les repères théoriques et les leviers pratiques de la mise en place de cette zone, d’évaluer les chances de succès et l’impact potentiel dans la réalisation du projet d’intégration continentale africaine.

Les domaines de réflexion :-Débats scientifiques sur la ZLECAf et l’intégration régionale africaine ; L’opérationnalisation de la ZLECAf : Contexte, contenus et contraintes ; La ZLECAf et l’environnement extérieur et la gouvernance de la ZLECAf pour une intégration régionale maîtrisée.

Ce sera l’occasion de croiser plusieurs approches scientifiques (science politique, économie, droit, sociologie, histoire, etc.), avec des contributions de praticiens dont l’expérience opérationnelle peut aider à mieux comprendre la pertinence du lancement de cette Zone et son impact réel sur le processus d’intégration africaine.