Cameroun : l’opposition en concertation à Douala

Le week-end dernier le président du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun , Pr Maurice Kamto, a rencontré à Douala l’organisation Stand For Cameroon conduite par Édith Kah Walla et l’avocate Me Alice Nkom Les discussions ont porté sur les voies et moyens de résoudre les multiples crises que traverse le Cameroun. « La première étape est le départ du régime Biya par la voie non violente, procéder à une transition politique pour réconcilier la nation et reconstruire les fondements » du pays a détaillé Franck Essi membre de Stand For Cameroon. Une concertation à une semaine de manifestations projetées le 22 septembre par le MRC après la convocation des collèges électoraux