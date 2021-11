Cameroun : multiplication des attaques à la bombe

Les attaques à la bombe sont de plus en plus enregistrées dans la crise qui secoue les régions anglophones. Pour la seule journée d’hier 10 novembre 2021, deux engins explosifs ont blessé quatre personnes à Bamenda, chef-lieu de la Région du Nord-Ouest et douze personnes à Buea, chef-lieu de la région du Sud-Ouest. A Buea, les victimes sont des étudiants de l’Université qui ont été surpris courant après-midi par une explosion à l’Amphi 600 où ils suivaient le cours d’Economie.

« Il y a un inconnu qui a jeté un dispositif explosif sur la toiture de l’Amphi 600. Et cette explosion a blessé 12 étudiants, précisément un jeune homme et onze filles» a expliqué Horace Ngomo Manga, Vice-Chancellor de l’Université de Buea. Le dirigeant a ajouté que les blessés sont sous soins dans une clinique de Buea et qu’une enquête a été ouverte pour identifier l’auteur de cette attaque à la bombe. La veille, toujours à Buea, un chauffeur de taxi a trouvé la mort au volant de son véhicule à la suite de l’explosion d’un engin placé dans la voiture par un inconnu.